Май Анатолий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Май Анатолий Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1945

Дата смерти

20.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945

Отец: Май Аркадий Александрович

Мать: Барская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
12.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Надежда Владиславовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
20.01.2014
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