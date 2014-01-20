Май Анатолий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1945
Дата смерти20.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945
Отец: Май Аркадий Александрович
Мать: Барская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкратова Надежда Владиславовна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
20.01.2014