Щербаков Савелий Федулович
Место рожденияАлтайский Край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербакова(Донская) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щербакова) Анастасия Савельевна
Мать ребёнка: Щербакова(Донская) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щербаков) Раиса Савельевна
Мать ребёнка: Щербакова(Донская) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербакова(Донская) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1902
Смерть
Около 1955