Щербаков Савелий Федулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Савелий Федулович

Щербаков Савелий Федулович

Место рождения

Алтайский Край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Петр Савельевич

Мать ребёнка: Щербакова(Донская) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щербакова) Анастасия Савельевна

Мать ребёнка: Щербакова(Донская) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щербаков) Раиса Савельевна

Мать ребёнка: Щербакова(Донская) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Иван Савельевич

Мать ребёнка: Щербакова(Донская) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1902

Сын: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Мать ребёнка: Щербакова(Донская) Надежда Ивановна

Смерть
Около 1955

Мы используем куки для улучшения работы сайта.