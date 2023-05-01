Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Село Ново Богдановка Бузулукского уезда Самарской губернии

Дата рождения

07.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1897

Отец: Баранов Федор Зиновьевиич

Мать: Аверьянова Татьяна Кузьминична

Село Ново Богдановка Бузулукского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1925

Дочь: Кондратьева Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Лиханов Николай Ермолаевич

Рождение ребёнка
21.11.1931

Сын: Лиханов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Лиханов Николай Ермолаевич

Рождение ребёнка
04.09.1937

Дочь: Дюльдина Алла Николаевна

Отец ребёнка: Лиханов Николай Ермолаевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиханов Николай Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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