Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна
Место рожденияСело Ново Богдановка Бузулукского уезда Самарской губернии
Дата рождения07.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1897
Село Ново Богдановка Бузулукского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1925
Дочь: Кондратьева Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Лиханов Николай Ермолаевич
Рождение ребёнка
21.11.1931
Отец ребёнка: Лиханов Николай Ермолаевич
Рождение ребёнка
04.09.1937
Дочь: Дюльдина Алла Николаевна
Отец ребёнка: Лиханов Николай Ермолаевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно