Сафонова (Баева) Александра Шура Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Баева) Александра Шура Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баев Ефим Никифорович

Мать: Баева Ульяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бордунова Сафонова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сафонов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.08.1936

Дочь: Аргунова Сафонова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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