Сафонова (Баева) Александра Шура Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баев Ефим Никифорович
Мать: Баева Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бордунова Сафонова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Сафонов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Сафонов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сафонов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.08.1936
Дочь: Аргунова Сафонова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Сафонов Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно