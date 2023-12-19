Попков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попкова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Григорьян Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Григорьян Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Викторович
Мать ребёнка: Григорьян Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Викторович
Мать ребёнка: Григорьян Зинаида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно