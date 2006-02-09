Никитин Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1949
Дата смерти09.02.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина (Швец) Наталья
Рождение ребёнка
07.05.1979
Сын: Никитин Дмитрий Валентинович
Мать ребёнка: Никитина (Швец) Наталья
Рождение ребёнка
12.06.1991
Дочь: (Никитина) Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Никитина (Швец) Наталья
Смерть
09.02.2006