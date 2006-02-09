Никитин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1949

Дата смерти

09.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина (Швец) Наталья

Рождение ребёнка
07.05.1979

Сын: Никитин Дмитрий Валентинович

Мать ребёнка: Никитина (Швец) Наталья

Рождение ребёнка
12.06.1991

Дочь: (Никитина) Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Никитина (Швец) Наталья

Смерть
09.02.2006

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