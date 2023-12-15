Чуйкова Мавра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти14.10.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Чуйкова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Дочь: (Чуйкова) Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Дочь: (Чуйкова) Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Дочь: (Чуйкова) Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Дочь: (Чуйкова) Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Дочь: (Чуйкова) Васса (Василиса) Семеновна
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Дочь: (Чуйкова) Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович
Дочь: (Чуйкова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович