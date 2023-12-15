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Чуйкова Мавра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

14.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1876

Дочь: (Чуйкова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1877

Сын: Чуйков Николай Семенович

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1880

Сын: Чуйков Георгий Семенович

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1882

Дочь: (Чуйкова) Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1885

Сын: Чуйков Василий Семенович

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1887

Дочь: (Чуйкова) Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.05.1889

Дочь: (Чуйкова) Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1890

Дочь: (Чуйкова) Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1893

Сын: Чуйков Емельян Семенович

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1896

Дочь: (Чуйкова) Васса (Василиса) Семеновна

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1898

Дочь: (Чуйкова) Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1901

Дочь: (Чуйкова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Чуйков Семен Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.10.1907
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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