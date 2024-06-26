Кривоногова Вера Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тутынин Харитон Михайлович
Мать: Тутынина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кривоногова) Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малюгина (Кривоногова) Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоногов Борис
Отец ребёнка: Кривоногов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Кривоногов Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно