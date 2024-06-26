Кривоногова Вера Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Вера Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тутынин Харитон Михайлович

Мать: Тутынина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кривоногова) Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малюгина (Кривоногова) Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоногов Борис

Отец ребёнка: Кривоногов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Кривоногов Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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