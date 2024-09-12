Котолевцев Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котолевцева Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Котолевцев Данил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Котолевцева Анастасия
Смерть
1821