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Котолевцев Иван Кузьмич

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котолевцева Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Котолевцев Данил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Котолевцева Анастасия

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
1821
Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

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