Адамов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1978

Дочь: Адамова Светлана

Мать ребёнка: Адамова Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
30.07.1980

Дочь: Адамова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Адамова Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
14.12.1985

Дочь: Бирюкова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Адамова Надежда Владимировна

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