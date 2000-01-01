Адамов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1978
Дочь: Адамова Светлана
Мать ребёнка: Адамова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
30.07.1980
Дочь: Адамова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Адамова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
14.12.1985
Дочь: Бирюкова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Адамова Надежда Владимировна