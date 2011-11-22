Еремин Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения20.05.1952
Дата смерти22.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1952
Бракосочетание
06.09.1975
Жена: Еремина Нина Геннадьевна
Рождение ребёнка
25.05.1977
Сын: Еремин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Еремина Нина Геннадьевна
Рождение ребёнка
08.07.1981
Сын: Еремин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Еремина Нина Геннадьевна
Смерть
22.11.2011