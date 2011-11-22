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Еремин Владимир Александрович

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Место рождения

Казанка, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.05.1952

Дата смерти

22.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1952

Отец: Еремин Александр Иосифович

Мать: Еремина Манефа Никандровна

Казанка, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
06.09.1975

Жена: Еремина Нина Геннадьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
25.05.1977

Сын: Еремин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Еремина Нина Геннадьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
08.07.1981

Сын: Еремин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Еремина Нина Геннадьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
22.11.2011
Кострома, город Кострома, Костромская область
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