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Бабиков Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1927

Дата смерти

18.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова (Гуртовая) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
07.12.1948

Сын: Бабиков Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Бабикова (Гуртовая) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
03.08.1951

Сын: Бабиков Виталий Яковлевич

Мать ребёнка: Бабикова (Гуртовая) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Бабиков Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Бабикова (Гуртовая) Татьяна Павловна

Смерть
18.08.1982

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