Бабиков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1927
Дата смерти18.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1948
Сын: Бабиков Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Бабикова (Гуртовая) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
03.08.1951
Сын: Бабиков Виталий Яковлевич
Мать ребёнка: Бабикова (Гуртовая) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Бабиков Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Бабикова (Гуртовая) Татьяна Павловна
Смерть
18.08.1982