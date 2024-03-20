Безак Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безак Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1770 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Безак Павел Христианович

Мать: Besack Susanna Henriette

Рождение ребёнка
03.12.1861

Дочь: Ильина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: ?

Saint Petersburg, Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1886
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