Безак Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Безак Павел Христианович
Мать: Besack Susanna Henriette
Рождение ребёнка
03.12.1861
Дочь: Ильина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: ?
Saint Petersburg, Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1886