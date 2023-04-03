Реутов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реутов Агафон Иванов
Мать ребёнка: Реутова Анна Максимова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Реутова Анна Максимова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Реутов Сергей Иванов
Мать ребёнка: Реутова Анна Максимова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Реутов Илья Иванов
Мать ребёнка: Реутова Анна Максимова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Реутов Иван Иванов
Мать ребёнка: Реутова Анна Максимова
Смерть
Неизвестно
до 1839