Реутов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Агафон Иванов

Мать ребёнка: Реутова Анна Максимова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Реутов Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: Реутова Анна Максимова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Реутов Сергей Иванов

Мать ребёнка: Реутова Анна Максимова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Реутов Илья Иванов

Мать ребёнка: Реутова Анна Максимова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Реутов Иван Иванов

Мать ребёнка: Реутова Анна Максимова

Смерть
Неизвестно
до 1839

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