Лобачёв Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти19.02.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Лобачёв Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1885 ст.
Воскресенский кафедральный собор №-26
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.
Мать ребёнка: Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна
Рождение ребёнка
17.05.1891
Сын: Константин
Мать ребёнка: Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна
Рождение ребёнка
06.07.1900 ст.
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна
Рождение ребёнка
07.03.1903
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна
Смерть
19.02.1920