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Лобачёв Яков Алексеевич

Место рождения

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

19.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Лобачёв Алексей

Мать: не указана

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.04.1885 ст.

Жена: Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-26
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.

Сын: Лобачёв Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1891

Сын: Константин

Мать ребёнка: Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
06.07.1900 ст.

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна

Смерть
19.02.1920
Самара, Самара, Самарская область

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