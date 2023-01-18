Дубовик Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1983
Дата смерти18.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.2014
Дочь: Решетуха Иванна Николаевна
Отец ребёнка: Решетуха Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.09.2019
Дочь: Решетуха Александра Николаевна
Отец ребёнка: Решетуха Николай Иванович
Смерть
18.01.2023