Дубовик Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1983

Дата смерти

18.01.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2014

Дочь: Решетуха Иванна Николаевна

Отец ребёнка: Решетуха Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.09.2019

Дочь: Решетуха Александра Николаевна

Отец ребёнка: Решетуха Николай Иванович

Смерть
18.01.2023
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