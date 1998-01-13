Сопина (Барейша) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопина (Барейша) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1950

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1950

Отец: Мовкаленко Георгий (Егор)

Мать: Вера Фёдоровна

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