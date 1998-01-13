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Сопина (Барейша) Раиса
Сопина (Барейша) Раиса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.09.1950
Пол
Женский
Отец
Мовкаленко Георгий (Егор)
1901 г.р.
Мать
(Барейша) Вера Фёдоровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1950
Отец:
Мовкаленко Георгий (Егор)
Мать:
Вера Фёдоровна
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