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Харин Валерий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1963

Дата смерти

17.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1987

Сын: Харин Илья Валерьевич

Мать ребёнка: Харина Галина Кирьяновна

Рождение ребёнка
21.02.1989

Сын: Харин Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Харина Галина Кирьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Галина Кирьяновна

Смерть
17.06.2021
Похороны
Неизвестно
Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
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