Харин Валерий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1963
Дата смерти17.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1987
Мать ребёнка: Харина Галина Кирьяновна
Рождение ребёнка
21.02.1989
Мать ребёнка: Харина Галина Кирьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Галина Кирьяновна
Смерть
17.06.2021
Похороны
Неизвестно
Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край