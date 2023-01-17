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Лукинов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1951

Отец: Лукинов Василий Николаевич

Мать: Лукинова Галина Петровна

Рождение ребёнка
18.05.1978

Сын: Лукинов Артем Владимирович

Мать ребёнка: Лукинова Светлана Гергиевна

Рождение ребёнка
31.03.1984

Сын: Лукинов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Лукинова Светлана Гергиевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукинова Светлана Гергиевна

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