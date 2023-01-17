Лукинов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1951
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1951
Рождение ребёнка
18.05.1978
Сын: Лукинов Артем Владимирович
Мать ребёнка: Лукинова Светлана Гергиевна
Рождение ребёнка
31.03.1984
Сын: Лукинов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Лукинова Светлана Гергиевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно