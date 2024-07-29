Клюшников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клюшникова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Клюшникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюшников Александр Михайлович
Мать ребёнка: Клюшникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюшников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Клюшникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюшникова Анна
Рождение ребёнка
21.07.1923
Сын: Клюшников Василий Михайлович
Мать ребёнка: Клюшникова Анна
Рождение ребёнка
01.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюшникова Анна
Смерть
Неизвестно