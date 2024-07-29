Клюшников Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлюшников Михаил

Клюшников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клюшникова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Клюшникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшников Александр Михайлович

Мать ребёнка: Клюшникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Клюшникова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшникова Анна

Рождение ребёнка
21.07.1923

Сын: Клюшников Василий Михайлович

Мать ребёнка: Клюшникова Анна

Рождение ребёнка
01.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюшникова Анна

Смерть
Неизвестно

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