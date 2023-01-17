Калугин Александр Кузмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1885
Дата смерти10.07.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1928
Сын: Калугин Пётр Александрович
Мать ребёнка: Калугина Татьяна Гавриловна
Березовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1964
Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан