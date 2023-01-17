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Калугин Александр Кузмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1885

Дата смерти

10.07.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1928

Сын: Калугин Пётр Александрович

Мать ребёнка: Калугина Татьяна Гавриловна

Березовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Татьяна Гавриловна

Смерть
10.07.1964
Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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