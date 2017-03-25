Романов Александр Викторович
Место рождениясело Прудентово, Анновский сельский совет, Приазовский район (Ново-Васильевский район), Запорожская область, Украина
Дата рождения06.10.1941
Дата смерти25.03.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1941
Отец: не указан
село Прудентово, Анновский сельский совет, Приазовский район (Ново-Васильевский район), Запорожская область, Украина
Военная служба
08.01.1961
в/ч 49357, г. Кронштадт, Россия
Служба также проходила в в/ч 20410. Уволен в запас 18.10.1964 согласно Приказу МОСССР № 196 от 03.09.1964. Присвоенное воинское звание - Старшина 1 статьи. Наименование военно-учётной специальности ... Показать все
Бракосочетание
09.10.1974
г. Ленинград, СССР
Смерть
25.03.2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Острая сердечно-сосудистая недостаточность; интоксикация; рак сигмовидной кишки