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Романов Александр Викторович

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Место рождения

село Прудентово, Анновский сельский совет, Приазовский район (Ново-Васильевский район), Запорожская область, Украина

Дата рождения

06.10.1941

Дата смерти

25.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Жена

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1941

Отец: не указан

Мать: Романова Вера Григорьевна

село Прудентово, Анновский сельский совет, Приазовский район (Ново-Васильевский район), Запорожская область, Украина
Военная служба
08.01.1961
в/ч 49357, г. Кронштадт, Россия
Служба также проходила в в/ч 20410. Уволен в запас 18.10.1964 согласно Приказу МОСССР № 196 от 03.09.1964. Присвоенное воинское звание - Старшина 1 статьи. Наименование военно-учётной специальности ... Показать все
Бракосочетание
09.10.1974

Жена: Романова Валентина Дмитриевна

г. Ленинград, СССР
Смерть
25.03.2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Острая сердечно-сосудистая недостаточность; интоксикация; рак сигмовидной кишки
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