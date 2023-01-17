Будко Сергей Иванович
Место рожденияЧЕбулинский район село Алчедат
Дата рождения05.02.1926
Дата смерти20.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1926
Отец: Будко Иван Никифорович
ЧЕбулинский район село Алчедат
Рождение ребёнка
18.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1957
Дочь: Будко Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1963
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.10.1990