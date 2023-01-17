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Будко Сергей Иванович

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Место рождения

ЧЕбулинский район село Алчедат

Дата рождения

05.02.1926

Дата смерти

20.10.1990

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
1963 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1926

Отец: Будко Иван Никифорович

Мать: Будко Ефросинья Леонтьевна

ЧЕбулинский район село Алчедат
Рождение ребёнка
18.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
04.06.1957

Дочь: Будко Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
16.04.1963

Сын: Будко Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.1990
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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