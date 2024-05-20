Чулкин Владимир Николаевич 30.11.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чулкин Владимир Николаевич

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1948 по 1966
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение
30.11.1948

Отец: Чулкин Николай Степанович (Стефанович)

Мать: Чулкина (Шалаева) Мария Васильевна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1966 по 1971
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
16.03.1970

Жена: Чулкина (Ростова) Лидия Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Поженились студентами
Рождение ребёнка
10.08.1970

Дочь: Селянинова (Чулкина) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Чулкина (Ростова) Лидия Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1971 по 2024
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Работа или профессия
С 1971 по 2012
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Работал протезистом, потом под его руководством построили Стоматологическую поликлинику №2 в г.Соликамск. Был глав врачом

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