Чулкин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1948 по 1966
Рождение
30.11.1948
Место жительства
С 1966 по 1971
Бракосочетание
16.03.1970
Поженились студентами
Рождение ребёнка
10.08.1970
Дочь: Селянинова (Чулкина) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Чулкина (Ростова) Лидия Ивановна
Место жительства
С 1971 по 2024
Работа или профессия
С 1971 по 2012
Работал протезистом, потом под его руководством построили Стоматологическую поликлинику №2 в г.Соликамск. Был глав врачом