Коврижных Акилина Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1805
Сын: Коврижных Федот Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Екатерина Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акилина Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Васса Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Смерть
Неизвестно