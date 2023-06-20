Коврижных Акилина Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Акилина Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Коврижных Федот Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Екатерина Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акилина Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Васса Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Мартель Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Смерть
Неизвестно
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