Лукьянов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Сергей

Место рождения

посёлок Сходня Химкинского района Московской области

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1934 г.р.

Мать

Около 1936 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Иван

Мать: Лукьянов Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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