Лукьянов Сергей
Место рожденияпосёлок Сходня Химкинского района Московской области
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьянов Иван
Мать: Лукьянов Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности