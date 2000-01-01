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Коновалова Ефросиния Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Коновалов Никита Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич

Рождение ребёнка
17.07.1836 ст.

Сын: Коновалов Илья Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Коновалов Василий Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич

Рождение ребёнка
05.07.1844 ст.

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич

Рождение ребёнка
31.07.1845 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван Аверкивич

Смерть
После 1858
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