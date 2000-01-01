Коновалова Ефросиния Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Коновалов Никита Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич
Рождение ребёнка
17.07.1836 ст.
Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коновалов Василий Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич
Рождение ребёнка
05.07.1844 ст.
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич
Рождение ребёнка
31.07.1845 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Коновалов Иван Аверкивич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858