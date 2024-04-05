Kowalczyk (Szyszkowska) Katarzyna
Место рожденияWólka Nowa Wieś
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Wólka Nowa Wieś
Бракосочетание
1839
Муж: Kowalczyk Ignacy
Jelonki akt 16/1839
Рождение ребёнка
08.05.1847
Дочь: Szuba (Kowalczyk) Anna
Отец ребёнка: Kowalczyk Ignacy
Wólka Nowa Wieś/Jelonki akt 37/1847
Смерть
Неизвестно