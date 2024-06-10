Межевикин Иван Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Межевикин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Межевикин Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.1961

Дочь: Скрипкина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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