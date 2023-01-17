Головин Василий
Место рождения
Дата рождения26.04.1900
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1900
Рождение ребёнка
24.09.1940
Сын: Головин Виктор
Мать ребёнка: Головина Екатерина
Военная служба
Неизвестно
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Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1989620888/
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Екатерина
Смерть
?.11.1941