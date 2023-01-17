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Головин Василий

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Место рождения

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

26.04.1900

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1900

Отец: Головин Сергей Емельянович

Мать: Головина Татьяна Акимовна

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.09.1940

Сын: Головин Виктор

Мать ребёнка: Головина Екатерина

Самара, Самара, Самарская область
Военная служба
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54348532/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DГоловин%26first_name%3DВасилий%26middle_name%3DСергеевич%26date_birth%3D%26grou... Показать все
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1989620888/
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Екатерина

Смерть
?.11.1941
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