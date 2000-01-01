Чекмарев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарев Михаил Иванович

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Место рождения

точное место рождения неизвестно - ориентир Поволжье

Дата рождения

07.11.1907

Дата смерти

24.09.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

точное место рождения неизвестно - ориентир Поволжье
Рождение ребёнка
30.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завершинская Наталья Константиновна

место рождения НЕИЗВЕСТНО
Скрыто настройками приватности
Смерть
24.09.1991
Каттакурган, Узбекистан
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