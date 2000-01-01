Чекмарев Михаил Иванович
Место рожденияточное место рождения неизвестно - ориентир Поволжье
Дата рождения07.11.1907
Дата смерти24.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
точное место рождения неизвестно - ориентир Поволжье
Рождение ребёнка
30.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завершинская Наталья Константиновна
место рождения НЕИЗВЕСТНО
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Смерть
24.09.1991
Каттакурган, Узбекистан