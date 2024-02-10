Цвентух Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвентух Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цвентух Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
03.10.2006

Дочь: Цвентух Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Цвентух Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
16.06.2015

Дочь: Цвентух Юлиана Дмитриевна

Отец ребёнка: Цвентух Дмитрий Викторович

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