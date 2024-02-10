Цвентух Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.2006
Дочь: Цвентух Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Цвентух Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
16.06.2015
Дочь: Цвентух Юлиана Дмитриевна
Отец ребёнка: Цвентух Дмитрий Викторович