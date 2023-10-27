Семерикова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1746 и 1747
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1746 и 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1764 и 1769
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1775
Сын: Семериков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774
Сын: Семериков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1780
Сын: Семериков Павел Александрович
Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779
Дочь: Семерикова Марфа Александровна
Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Семериков Степан Александрович
Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Семерикова) Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич
Смерть
Между 1787 и 1825