Семерикова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерикова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1746 и 1747

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1746 и 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1764 и 1769

Муж: Семериков Александр Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1775

Сын: Семериков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774

Сын: Семериков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1780

Сын: Семериков Павел Александрович

Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779

Дочь: Семерикова Марфа Александровна

Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Семериков Степан Александрович

Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Семерикова) Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Семериков Александр Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1787 и 1825
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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