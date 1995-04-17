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Майсечук Виктория Вячеславовна
Майсечук Виктория Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.1995
Пол
Женский
Отец
Митин Вячеслав Владимирович
1968 г.р.
Мать
Шабанова (Тихонская) Жанна Викторовна
Около 1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1995
Отец:
Митин Вячеслав Владимирович
Мать:
Шабанова Жанна Викторовна
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