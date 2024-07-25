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Лосев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лосева Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
19.12.1923

Дочь: Лосева Нина Петровна

Мать ребёнка: Лосева (Тишкова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лосев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Лосева (Тишкова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
23.04.1929

Дочь: Лосева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Лосева (Тишкова) Анна Михайловна

Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия
Смерть
1933

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