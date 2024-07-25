Лосев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Лосева Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
19.12.1923
Дочь: Лосева Нина Петровна
Мать ребёнка: Лосева (Тишкова) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Лосева (Тишкова) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
23.04.1929
Дочь: Лосева Любовь Петровна
Мать ребёнка: Лосева (Тишкова) Анна Михайловна
Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия
Смерть
1933