Соломыкина (Муравлева) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Муравлев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1895
Дочь: Зубкова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Соломыкин Алексей Васильевич
Старобогдановка, 461153, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Старобогдановка, 461153, Россия