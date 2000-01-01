Соломыкина (Муравлева) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломыкина (Муравлева) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Муравлев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1895

Дочь: Зубкова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Соломыкин Алексей Васильевич

Старобогдановка, 461153, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломыкин Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Старобогдановка, 461153, Россия
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