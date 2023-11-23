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Переславцевская Анисья Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Знаменский Георгий Иванов

Мать: Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переславцевский Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Отец ребёнка: Переславцевский Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Невский Александр Петров

Отец ребёнка: Переславцевский Петр Григорьевич

Невский Александр Петрович (1816 — 1881) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на полном казенном содержани... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Сын: Архангельский Михаил Петров

Отец ребёнка: Переславцевский Петр Григорьевич

Архангельский Михаил Петрович (1818 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в уездном училище, получал жалование. Служил дьячком, псаломщ... Показать все
Рождение ребёнка
1820

Сын: Знаменский Павел Петров

Отец ребёнка: Переславцевский Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Архангельский Николай Петров

Отец ребёнка: Переславцевский Петр Григорьевич

Архангельский Николай Петрович (1826 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Служил дьячком в селе Благовещенская гора Ростовского уезда. О семье ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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