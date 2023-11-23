Переславцевская Анисья Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Знаменский Георгий Иванов
Мать: Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Отец ребёнка: Переславцевский Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Переславцевский Петр Григорьевич
Невский Александр Петрович (1816 — 1881) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на полном казенном содержани... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Сын: Архангельский Михаил Петров
Отец ребёнка: Переславцевский Петр Григорьевич
Архангельский Михаил Петрович (1818 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в уездном училище, получал жалование. Служил дьячком, псаломщ... Показать все
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Переславцевский Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Архангельский Николай Петров
Отец ребёнка: Переславцевский Петр Григорьевич
Архангельский Николай Петрович (1826 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Служил дьячком в селе Благовещенская гора Ростовского уезда. О семье ... Показать все
Смерть
Неизвестно