Асеев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев Николай Николаевич

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Место рождения

Льгов, город Льгов, Курская область

Дата рождения

10.07.1889

Дата смерти

16.07.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Льгов, город Льгов, Курская область
Место жительства
По 1909
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1909 по 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.07.1963
Москва, город федерального значения Москва
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