Асеев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1889
Дата смерти16.07.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1909
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1909 по 1914
Место жительства
С 1922
Смерть
16.07.1963