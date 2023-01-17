Цаплинова (Лопаткина) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Лопаткина) Елена Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1900

Дата смерти

07.07.1978

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1900

Отец: Лопаткин Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1922

Муж: Цаплинов Фёдор Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Иванович

Смерть
07.07.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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