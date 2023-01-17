Цаплинова (Лопаткина) Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1900
Дата смерти07.07.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1900
Отец: Лопаткин Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1922
Рождение ребёнка
29.09.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Иванович
Смерть
07.07.1978
Похороны
Неизвестно