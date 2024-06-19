Беляева (Чухарева) Надежда Артемьевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1890 ст.
Дата смерти18.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1921
Дочь: Беляева Руфина Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Беляев Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович
Смерть
18.02.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург