Беляева (Чухарева) Надежда Артемьевна 21.08.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева (Чухарева) Надежда Артемьевна

Беляева (Чухарева) Надежда Артемьевна

Место рождения

Нижнеконская, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

21.08.1890 ст.

Дата смерти

18.02.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеконская, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1921

Дочь: Беляева Руфина Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Беляев Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.02.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.