Рекшинская-Гутерман (Рекшинская) Галина Петровна
Место рожденияКанавино
Дата рождения16.07.1912
Дата смерти08.08.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912
Канавино
Образование
С 1920 по 1928
среднее
Образование
С 1929 по 1932
среднее
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
27.10.1936
Рождение ребёнка
20.10.1938
Работа или профессия
С 1948 по 1965
проектный институт Гипрогражданпромстрой
инженер-сметчик, руководитель сметной группы
Смерть
08.08.1971
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Берковецкое кладбище