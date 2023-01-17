Рекшинская-Гутерман (Рекшинская) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская-Гутерман (Рекшинская) Галина Петровна

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Место рождения

Канавино

Дата рождения

16.07.1912

Дата смерти

08.08.1971

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912

Отец: Рекшинский Пётр Павлович

Мать: Рекшинская Прасковья Андреевна

Канавино
Образование
С 1920 по 1928
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
среднее
Образование
С 1929 по 1932
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
среднее
Бракосочетание
1934

Муж: Гутерман Григорий Борисович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутерман Григорий Борисович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутерман Григорий Борисович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
20.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутерман Григорий Борисович

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
С 1948 по 1965
проектный институт Гипрогражданпромстрой
инженер-сметчик, руководитель сметной группы
Смерть
08.08.1971
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Берковецкое кладбище
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