Кривонос Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривонос Генадий
Мать: Кривонос Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривонос Дмитрий
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно