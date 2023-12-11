Кривонос Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривонос Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривонос Генадий

Мать: Кривонос Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривонос Дмитрий

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Анна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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