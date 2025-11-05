Крашенинников Александр
мужской, родился Неизвестно, Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Супруги
Крашенинникова (Арзамасцева) НатальяНеизвестно г.р.
Дети
Крашенинников ДанилНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Данил
Мать ребёнка: Крашенинникова (Арзамасцева) Наталья