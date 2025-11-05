Крашенинников Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Крашенинников Александр

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно, Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Супруги
Крашенинникова (Арзамасцева) НатальяНеизвестно г.р.
Дети
Крашенинников ДанилНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Развод
Неизвестно

Жена: Крашенинникова (Арзамасцева) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крашенинникова (Арзамасцева) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Данил

Мать ребёнка: Крашенинникова (Арзамасцева) Наталья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.