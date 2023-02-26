Усман Сафаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Сафар Бигеев
Мать: Айманы Елеева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Муслимя Усманова
Мать ребёнка: Суляймин
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Сяхибя Усманова
Мать ребёнка: Суляймин
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мягди Усманов
Мать ребёнка: Суляймин
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мягдян Усманов
Мать ребёнка: Суляймин
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бермелей Усманов
Мать ребёнка: Суляймин
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ибрагим Усманов
Мать ребёнка: Суляймин
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Зулейха Усманова
Мать ребёнка: Суляймин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суляймин
Смерть
Неизвестно