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Усман Сафаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Сафар Бигеев

Мать: Айманы Елеева

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Муслимя Усманова

Мать ребёнка: Суляймин

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Сяхибя Усманова

Мать ребёнка: Суляймин

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мягди Усманов

Мать ребёнка: Суляймин

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мягдян Усманов

Мать ребёнка: Суляймин

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бермелей Усманов

Мать ребёнка: Суляймин

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ибрагим Усманов

Мать ребёнка: Суляймин

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Зулейха Усманова

Мать ребёнка: Суляймин

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суляймин

Смерть
Неизвестно
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