Леонов Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1930
Дата смерти14.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930
Рождение ребёнка
23.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонова Нина Михайловна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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Рождение ребёнка
07.11.1960
Дочь: Леонова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Леонова Нина Михайловна
Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Приморский край военный городок в селе Хороль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Нина Михайловна
Смерть
14.06.2014
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край