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Леонов Николай Афанасьевич

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Место рождения

Тишино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.12.1930

Дата смерти

14.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930

Отец: Леонов Афанасий Сергеевич

Мать: Леонова Февронья Евсеевна

Тишино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Нина Михайловна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1960

Дочь: Леонова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Леонова Нина Михайловна

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Приморский край военный городок в селе Хороль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Нина Михайловна

Смерть
14.06.2014
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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