Еремеев Игорь Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Игорь Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1963

Дата смерти

18.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1963

Отец: Еремеев Геннадий Семёнович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Ольга Михайловна

Смерть
18.10.2017
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