Левашов Сергей Фролович 06.10.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Левашов Сергей Фролович

Место рождения

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

06.10.1906 ст.

Дата смерти

30.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.10.1906
Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники: Крестьянин Пётр Александров Моисеев и крестьянская дочь девица Яковлева
Рождение
06.10.1906 ст.

Отец: Левашов Фрол Андреев

Мать: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Дата рождения по современному стилю календаря: 19 октября 1906 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Левашов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Левашова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
22.05.1939

Дочь: Лисовец (Левашова) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.01.1942

Дочь: Левашова Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.08.1944

Дочь: Левашова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна

Родилась 09.08.1944 Записали 11.08.1944
Рождение ребёнка
15.12.1946

Сын: Левашов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
30.10.1982
Курган, город Курган, Курганская область
Умер от рака горла. Ходил с трубкой.

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