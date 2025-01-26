Левашов Сергей Фролович
Место рождения
Дата рождения06.10.1906 ст.
Дата смерти30.10.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.10.1906
Восприемники: Крестьянин Пётр Александров Моисеев и крестьянская дочь девица Яковлева
Рождение
06.10.1906 ст.
Дата рождения по современному стилю календаря: 19 октября 1906 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1930
Мать ребёнка: ???
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Левашова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: ???
Рождение ребёнка
22.05.1939
Дочь: Лисовец (Левашова) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна
Рождение ребёнка
08.01.1942
Дочь: Левашова Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.08.1944
Дочь: Левашова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна
Родилась 09.08.1944 Записали 11.08.1944
Рождение ребёнка
15.12.1946
Сын: Левашов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна
Смерть
30.10.1982
Курган, город Курган, Курганская область
Умер от рака горла. Ходил с трубкой.