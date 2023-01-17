Дронова Феодосия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Трофимова Александра Карпова
Отец ребёнка: Трофимов Карп Андронников
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Трофимова Степанида Карповна
Отец ребёнка: Трофимов Карп Андронников
Рождение ребёнка
11.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Трофимов Карп Андронников
Бракосочетание
27.01.1871 ст.
вторым браком 43г. вдовая, вторым браком 42г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно