Дронова Феодосия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова Феодосия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Трофимова Александра Карпова

Отец ребёнка: Трофимов Карп Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Трофимова Степанида Карповна

Отец ребёнка: Трофимов Карп Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.11.1864 ст.

Сын: Трофимов Матвей Карпович

Отец ребёнка: Трофимов Карп Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.01.1871 ст.

Муж: Борисов Никита Стефанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком 43г. вдовая, вторым браком 42г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Карп Андронников

Смерть
Неизвестно
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