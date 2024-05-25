Насибуллин Рашид Самиуллович
Место рождения
Дата рождения06.03.1957
Дата смерти17.07.1991
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957
Отец: Насибуллин Самиулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.07.1991
Новая Деревня, Липецкий муниципальный район, Липецкая область