Насибуллин Рашид Самиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насибуллин Рашид Самиуллович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.03.1957

Дата смерти

17.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957

Отец: Насибуллин Самиулла

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.07.1991
Новая Деревня, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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