Горматова Авдотья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Колотушкина Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Горматов Иван Арсеньевич
Бракосочетание
12.01.1835
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Горматов Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Горматов Евстафий Иванович
Отец ребёнка: Горматов Иван Арсеньевич
Смерть
Неизвестно