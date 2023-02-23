Горматова Авдотья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова Авдотья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Колотушкина Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Горматов Иван Арсеньевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1835

Муж: Горматов Иван Арсеньевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Горматов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Горматов Иван Арсеньевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Горматов Евстафий Иванович

Отец ребёнка: Горматов Иван Арсеньевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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